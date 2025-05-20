ボートレース平和島のG2「モーターボート大賞〜G1・G2優出者バトル〜」が、20日に開幕する。初日メインはドリーム戦第1弾「トーキョー・ベイ・ドリーム」だ。浜野谷は近況の動きがピリッとしない15号機を引いてしまった。それだけに前検の感触もひと息。だが、当地は出場メンバー最多となる22Vを誇る地元水面。初日はドリーム戦の1走だけに調整する時間もたっぷりある。舟足をしっかりと整え、ファンの期待に応える逃走劇を披