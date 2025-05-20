【7R】準決5Rの高田修汰は火島裕輝に捲られたとはいえ、突っ張り先行から2着に踏ん張るなど充実した内容だった。決勝は後輩の内山慧大と連係できる。この2人は、ともに福井県立坂井高出身。自転車部の後輩に当たる内山が、おそらく発進だろう。昨年9月2日の奈良決勝では内山が逃げ、番手回りの高田が優勝を飾った。3番手を布居寛幸が固めるのも有利な材料だ。「脚は大丈夫。内山に集中して付いていく」と気合十分の高田が好