Dmitry Antonov［モスクワ１９日ロイター］ - ロシア大統領府（クレムリン）のウシャコフ大統領補佐官（外交政策担当）は、プーチン大統領とトランプ米大統領が１９日行った電話会談の中で、ウクライナ停戦の時間的な枠組みについては協議しなかったと明らかにした。ただトランプ氏は、早期の合意達成に関心があると強調したという。ウシャコフ氏は「両首脳は今後の両国関係についても詳細に話し合った」と説明。トランプ氏は