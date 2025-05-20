［ニューヨーク１９日ロイター］ - 米金融大手ＪＰモルガン・チェースのジェレミー・バーナム最高財務責任者（ＣＦＯ）は１９日、貸し出しの利息収入と預金者に支払う利息の差である純金利収入（ＮＩＩ）が２０２５年に１０億ドル増える可能性があるとの見通しを明らかにした。２５年１２月期のＮＩＩ見通し９４５億ドルを変更するのは時期尚早だとも述べた。バーナム氏は株主やアナリストへの年次プレゼンテーションで「