◇第78回カンヌ国際映画祭監督週間に出品された映画「見はらし世代」（監督団塚唯我、今秋公開）に主演した黒崎煌代（23）、木竜麻生（30）、団塚監督が18日、レッドカーペットに登場した。通常、監督週間部門でのレッドカーペット登壇はないが、映画祭側からの招待を受け実現。黒崎は「やっぱり、テンションも上がりましたね」と興奮気味。木竜は「団塚監督が小声で“映画作ってよかった”とおっしゃっていたので、私はそれ