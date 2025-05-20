◆米大リーグドジャース４―６エンゼルス（１８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１８日（日本時間１９日）、本拠地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、花巻東の先輩である菊池雄星投手（３３）から２安打を放つなど、５打数３安打１打点で８試合ぶりに１試合３安打を放った。だが、古巣相手にまさかの３連敗。貯金１１で地区首位を走るが、故障者続出で