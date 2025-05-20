FRUITS ZIPPERの最新シングル「KawaiiってMagic」が、初週22.7万枚を売り上げ、5月20日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。「オリコン週間音楽ランキング」【※】において自身初の1位獲得となった。【写真】代表曲「わたかわ」で魅了！初の全国ホールツアーファイナル公演を完走したFRUITS ZIPPER初週売上は22.7万枚で、2024年9月30日付での前作CDシングル「NEW KAWAII / フルーツバスケット」の