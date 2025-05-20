米シンガーソングライターのビリー・アイリッシュが、最新アルバム『HIT ME HARD AND SOFT』を引っ提げ、3年ぶりとなる2夜限りの緊急来日公演を行うことが決定した。公演は8月16日および17日に、さいたまスーパーアリーナにて開催される。【ライブ写真多数】大谷翔平のユニ姿でファンサービスするリンキン・パークの新ボーカリスト・エミリー同公演は、最新アルバムが全世界で100億回を超える総再生数を記録し、25ヶ国で1位を