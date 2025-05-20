メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県亀山市の新名神高速で車が逆走し6台が絡み、4人がけがをした事故で、警察はペルー国籍の34歳の男を当て逃げの疑いで逮捕しました。 道路交通法違反の疑いで逮捕されたのはペルー国籍で滋賀県長浜市の会社員、ロッシ クルーズ ジョン エリアス容疑者（34）です。 エリアス容疑者は18日午前11時ごろ三重県亀山市の新名神下り「鈴鹿トンネル」付近を車で逆走し車2台