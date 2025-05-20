NY株式19日（NY時間14:08）（日本時間03:08） ダウ平均42740.66（+85.92+0.20%） ナスダック19186.72（-24.38-0.13%） CME日経平均先物37590（大証終比：+200+0.53%） ＮＹ時間の終盤に入って、米株式市場は序盤の下げをほぼ取り戻しており、ダウ平均は上げ幅を伸ばす展開となっているほか、ナスダックも一時プラスに転じた。先週末の引け後にムーディーズが米国を格下げしたことが嫌気さ