NY株式19日（NY時間14:11）（日本時間03:11） ダウ平均42749.82（+95.08+0.22%） ナスダック19178.64（-32.46-0.17%） CME日経平均先物37585（大証終比：+195+0.52%） 欧州株式19日終値 英FT100 8699.31（+14.75+0.17%） 独DAX 23934.98（+167.55+0.70%） 仏CAC40 7883.63（-3.06-0.04%） 米国債利回り 2年債 3.979（-0.021） 10年債 4.479（+0.002） 30年債 4.947（+