きょうのポンドは堅調な展開となり、対ドルにみならず対ユーロでも上昇。本日は英国とＥＵの首脳会談が行われ、貿易の円滑化と安全保障協力の強化で合意した。５年前の英国のＥＵ離脱以降で、関係改善に向けた最大の一歩を踏み出したこともポンドを下支えしている。 双方はロンドンで合意を発表し、ＥＵ離脱撤回まではないが、双方が長年の対立を克服したことを示した。ロシアのウクライナ侵攻やトランプ大統領の復帰