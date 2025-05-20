【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１９日、ロシアのプーチン大統領との会談後、自身のＳＮＳで「ロシアとウクライナは、停戦と、より重要となる戦争の終結に向け、交渉をただちに開始する」と述べた。必要な条件はロシアとウクライナにしかわからないと指摘し、「両当事者による直接交渉で決定する」と訴えた。トランプ氏は、２時間に及んだ会談を「とてもうまくいった」と振り返った。米露両国の貿易についても