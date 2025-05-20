AppleがiPad向けiPadOS 17.7.8をリリース！Appleは19日（現地時間）、同社が展開するタブレット「iPad」シリーズ向けプラットフォーム「iPadOS」において前バージョン「iPadOS 17」の最新版「iPadOS 17.7.8（21H440）」を提供開始したとお知らせしています。対象機種は最新バージョン「iPadOS 18」に対応していないiPadOS 17の対応機種で、具体的にはiPad（第6世代）や12.9インチiPad Pro（第2世代）、10.5インチiPad Proの3機種と