タス通信などによると、ロシアのプーチン大統領は１９日、米国のトランプ大統領との電話会談後、記者団に対し、ウクライナ情勢をめぐる将来の平和条約締結に関する覚書について「ウクライナ側と協力する用意がある」と語った。合意が成立すれば、一定期間の停戦に応じる用意があるとも述べた。停戦には、露側が求める条件を満たす必要があるとの立場を示し、米欧やウクライナが求める即時停戦は受け入れない考えを改めて示した