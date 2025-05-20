鹿児島市で19日夜、住宅1棟が焼ける火事があり、焼け跡からこの家の男性が遺体で見つかりました。 警察や消防によりますと、19日午後10時ごろ、鹿児島市花尾町で「木造平屋と竹やぶが燃えている」と近所の住民から119番通報がありました。 火は約1時間半後にほぼ消し止められましたが、この火事で無職・末吉三郎さん（66）の木造平屋の住宅1棟と周辺の竹などが焼けました。 焼け跡からは末吉さんが救助されましたがその場で死亡