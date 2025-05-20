ＮＹ時間の午後に入って、ドル円は１４５円ちょうど付近で落ち着いている。本日はムーディーズが先週末に米国の格付けを「Ａａａ」から「Ａａ１」に引き下げたことでドル安が優勢となり、ドル円も一時１４４．６５円付近まで値を落としていた。 今週はＧ７財務相・中央銀行総裁会議がカナダで開催され、その際に日米財務相会談が開かれ、為替の協議が行われる可能性があると見られている。そのような中、ヘッジ