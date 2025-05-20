NY株式19日（NY時間13:27）（日本時間02:27） ダウ平均42815.29（+160.55+0.38%） ナスダック19220.29（+9.19+0.05%） CME日経平均先物37650（大証終比：+260+0.69%） 欧州株式19日終値 英FT100 8699.31（+14.75+0.17%） 独DAX 23934.98（+167.55+0.70%） 仏CAC40 7883.63（-3.06-0.04%） 米国債利回り 2年債 3.987（-0.012） 10年債 4.483（+0.006） 30年債 4.947（+