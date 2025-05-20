「ドジャース４−６エンゼルス」（１８日、ロサンゼルス）白星が遠い。エンゼルス・菊池は５回２／３を３安打１失点。負傷降板し、１０度目の登板でも移籍後初勝利を手にできなかった。それでも直球に球威があり、今季最多の７奪三振。「ここからさらに調子を上げていける。そういう手応えをつかんだ」と前向きに話した。花巻東の後輩、大谷には２安打を許した。左打者には今季初めてとなるチェンジアップを投じ、「ああいう