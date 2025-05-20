米ロ首脳の電話会談が先ほど終了し、ロシアの報道機関がプーチン大統領の発言を一部伝えている。会談は２時間以上に及んだ。 ＊プーチン大統領 ・特定の合意が成立すれば停戦は可能と表明。 ・ウクライナとの覚書に停戦条件が含まれる可能性。 ・トランプ大統領との会談は非常に有意義だった。 ・トランプ大統領との会談は２時間以上続いた。