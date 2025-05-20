石破首相は19日、来日しているラトビアのリンケービッチ大統領と会談し、両国の関係を「戦略的パートナーシップ」に格上げすることなどで一致した。東欧のラトビアは、ロシアと国境を接していて、NATO（北大西洋条約機構）の加盟国。官邸で行われた首脳会談の冒頭、石破首相はラトビアについて「欧州の安全保障、特にNATOの東部側面の一角を担い、地域の平和と安定に貢献している。それは極めて重い意味を持つと推察している」とリ