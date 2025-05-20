［ブカレスト１９日ロイター］ - １８日に投開票されたルーマニア大統領選の決選投票で、親欧州連合（ＥＵ）を掲げる中道のニクソル・ダン氏（５５）がＥＵ懐疑派の極右政党ルーマニア人統一同盟のジョルジェ・シミオン氏を破ったことを受け、西側欧州各国や金融市場は歓迎した。欧州で民族主義的な論調が強まる中、ルーマニアの右傾化が懸念されていた。 首都ブカレスト市長のダン氏の得票率は約５４％。第１回投票