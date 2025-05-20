NY株式19日（NY時間12:07）（日本時間01:07） ダウ平均42645.51（-9.23-0.02%） ナスダック19134.63（-76.47-0.40%） CME日経平均先物37530（大証終比：+140+0.37%） 欧州株式19日GMT16:07 英FT100 8699.31（+14.75+0.17%） 独DAX 23934.98（+167.55+0.70%） 仏CAC40 7883.63（-3.06-0.04%） 米国債利回り 2年債 3.991（-0.008） 10年債 4.497（+0.020） 30年債 4.961