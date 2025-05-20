三重県の新名神高速道路で乗用車が逆走し4人がけがをした事故で、警察は、ペルー国籍で滋賀県に住む34歳の男を逮捕しました。道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、ペルー国籍で滋賀県長浜市に住む会社員、ロッシ・クルーズ・ジョン・エリアス容疑者、34歳です。調べによりますと、容疑者は18日の午前11時ごろ、三重県亀山市の新名神高速・下り線を逆走し乗用車2台と衝突する事故を起こしながら報告しなかった、当て逃げの疑いが