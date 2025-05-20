Intel Arc ProにBattlemage世代のBシリーズIntelは、COMPUTEX TAIPEI 2025の開幕をひかえる台湾・台北市で5月19日、記者向けイベントを開催し、AI・ワークステーション向けの新たなGPU「Arc Pro Bシリーズ」を発表した。ラインナップは「Arc Pro B60」の「Arc Pro B50」の2モデル。ともにBattlemage世代のプロ向けGPUで、上位のB60は24GBもの大容量VRAMを装備。AI推論などの用途で高い性能を発揮するという。ラインナップは「Arc P