能登半島地震の復興状況視察の2日目、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、石川県志賀町を訪れ、ボランティア受付会場などを視察されました。志賀町を訪問された愛子さまは、19日午後、「志賀町地域支え合いセンター」のボランティア受付会場を視察し、運営上の工夫などの説明を受けられました。また、ボランティアや被災者支援をしている社会福祉協議会の相談員と懇談し、「温かい支援がこの先も続くとよろしいですね」と声をかけ