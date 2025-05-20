三重県警察本部三重県亀山市の新名神高速道路下り線で乗用車が逆走し、対向車に接触した事故で、県警は19日、道交法違反（事故不申告）の疑いで、乗用車を運転していた滋賀県長浜市小堀町、ペルー国籍の会社員ロッシ・クルーズ・ジョン・エリアス容疑者（34）を逮捕した。逮捕容疑は18日午前11時ごろ、亀山市の新名神高速道路下り線を逆走して対向車2台と衝突する事故を起こしたのに、警察に報告することなく逃走した疑い。