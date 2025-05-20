ボートレース若松の「ビッグベアーズカップ」は１９日、準優勝戦が行われた。予選トップ通過の尾上雅也（３０＝埼玉）が準優１１Ｒで逃げて優勝戦１号艇を手に入れた。これで当地では２０２３年の初参戦以来４節すべて優出と得意水面ぶりを発揮。当地初Ｖにも王手をかけた。舟足に関しては「足はバランス型。やっぱり上の人はいる。若松は４連続優出だが、今回が一番、出ていないかも…」と胸を張るようなレベルではない。