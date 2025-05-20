国民民主党の玉木代表は19日、記者団の取材に対しFNNなどの世論調査での政党支持率が下落したことについて、夏の参院選で擁立する候補者の発表が影響したとの見方を示した。FNNが17日と18日に実施した世論調査では、国民民主の支持率が8.4％で、野党第1党の立憲民主党を上回る状況を維持したが、前回調査（4月）よりも3ポイント下落した。国民民主は14日、参院選比例代表の候補として山尾志桜里元衆院議員らを擁立することを発表し