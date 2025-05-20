終了が電撃発表されたニッポン放送の「永野芽郁のオールナイトニッポンＸ（クロス）」（月曜深夜０時）に差し替わる形で１９日深夜に特別番組「オールナイトニッポンＸ〜ミュージック＆スポーツスペシャル〜」が放送された。同特別番組はフリーアナウンサーの荘口彰久がパーソナリティーを務めると放送１時間前に告知にされた。冒頭で「時刻は午前０時をまわりました。いつもは永野芽郁さんのオールナイトニッポンＸの時間です