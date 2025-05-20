ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年5月19日（月）〜5月25日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「魚座（うお座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■魚座（うお座）カード：運命の輪（逆位置）スムーズに流れていた物事が、一時的に停滞しやすい暗示。タイ