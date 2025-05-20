NY株式19日（NY時間11:10）（日本時間00:10） ダウ平均42635.75（-18.99-0.04%） ナスダック19107.35（-103.75-0.54%） CME日経平均先物37480（大証終比：+90+0.24%） 欧州株式19日GMT15:10 英FT100 8675.02（-9.54-0.11%） 独DAX 23896.61（+129.18+0.54%） 仏CAC40 7864.45（-22.24-0.28%） 米国債利回り 2年債 3.983（-0.017） 10年債 4.497（+0.020） 30年債 4.96