きょうの為替市場は、ムーディーズが先週末に米国の格付けを「Ａａａ」から「Ａａ１」に引き下げたことでドル安が優勢となる中、ユーロドルは一時１．１２ドル台後半まで上昇する場面が見られた。２１日線が１．１３ドルちょうど付近に来ており、突破を試すか注目される。 米関税が米経済の成長に打撃を与える場合、ユーロドルはさらに上昇する可能性があるとの指摘がエコノミストから出ている。米