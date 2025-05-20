三重県亀山市の新名神高速道路下り線で乗用車が逆走し、避けようとした車の４人が軽傷を負った多重事故で、県警高速隊は１９日、滋賀県長浜市小堀町、ペルー国籍の会社員（３４）を道路交通法違反（事故不申告）容疑で逮捕した。発表によると、容疑者は１８日午前１１時頃、亀山市安坂山（あさかやま）町の新名神高速道路を、乗用車で逆走し、乗用車２台と衝突する事故を起こしたのに申告せず、そのまま逃げた疑い。調べに、「