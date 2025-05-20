Vladimir Soldatkin［モスクワ／ワシントン１９日ロイター］ - トランプ米大統領とロシアのプーチン大統領が米東部時間１９日午前、電話会談を行った。ロシア通信（ＲＩＡ）によると、電話会談は２時間以上続いた。トランプ氏はソーシャルメディアへの投稿で、電話会談は非常にうまくいったとし、ロシアウクライナ停戦に向けた交渉を直ちに開始すると述べた。プーチン氏はロシアの黒海沿岸のリゾート地ソチから電話会談を