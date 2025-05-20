Karen BrettellLucy RaitanoGertrude Chavez-Dreyfuss［ニューヨーク１９日ロイター］ - １９日午前の米国市場で、長期国債利回りが上昇し、３０年国債利回りは１８カ月ぶりの高水準に達した。ドルは幅広く下落している。格付け会社ムーディーズ・レーティングスは１６日、米国債の格付けを最上位の「Ａａａ」から「Ａａ１」に引き下げた。 ３０年債利回りは一時、２０２３年１１月以来の高水準である５．０３７％に