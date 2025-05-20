［アメリア島（米フロリダ州）１９日ロイター］ - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のジェファーソン副議長は１９日、格付け会社ムーディーズによる米国債の格付け引き下げについて、金融政策を決定する際の他のデータと同様に扱うとの認識を示した。ジェファーソン氏はアトランタ連銀の金融市場会議で「われわれは今回の格下げを、入ってくる他の全ての情報と同じ視点で捉える」と指摘。ＦＲＢに義務付けられた目標の達成に及