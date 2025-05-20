【figma マルシル】 5月20日 出荷開始 価格：12,000円 マックスファクトリーは、可動フィギュア「figma マルシル」の出荷を5月20日に開始する。価格は12,000円。 本商品は、アニメ「ダンジョン飯」より「マルシル」を「figma」シリーズで立体化したもの。表情パーツは「笑顔」・「叫び顔」・「泣き顔」、オプションパーツとして「杖」・「ロース