19日午後3時半ごろ、福岡・筑紫野市で、小学校から下校中だったとみられる9歳の男の子4人が軽乗用車にはねられました。男の子1人が足の骨を折る重傷、軽乗用車を運転していた74歳の女性もろっ骨を折る重傷です。女性は「踏切を越えて左折しようとしたところ横転した」と話し、警察は過失運転致傷の疑いを視野に捜査しています。