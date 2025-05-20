セブン−イレブンが配達事業の強化を目指し、自動運転のロボットによる配送テストを開始しました。かわいらしい声で道路を進むロボット。セブン−イレブン・ジャパンが運営しています。19日から東京・八王子市の一部エリアでスタートしたのは、自動走行ロボットを使った実証実験。国内の屋外ロボット配送では、配送エリアと対象戸数で最大規模です。利用者が専用アプリで商品を注文すると、従業員はその商品をピックアップ。あとは