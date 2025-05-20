イスラエル軍は18日、パレスチナ自治区ガザで大規模な地上侵攻を始め、19日と合わせて180人以上が死亡しました。イスラエル軍はテロを標的にした攻撃と主張、さらに南部ハンユニスを攻撃するため、住民に避難命令を出しました。一方、イスラエル政府が承認したガザ住民への2カ月半ぶりの支援物資の搬入は、今のところ始まっていません。