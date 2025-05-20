俳優の永野芽郁（25）が、パーソナリティーを務めるニッポン放送『永野芽郁のオールナイトニッポンX』（毎週月曜深0：00）では、きょう19日に永野が降板したことに伴い、荘口彰久（57）が担当する『オールナイトニッポンX〜ミュージック&スポーツスペシャル〜』が放送された。【写真】困った時の…永野芽郁『ANNX』の代役番組冒頭では、荘口が「いつもは、永野芽郁さんの『オールナイトニッポンX』の時間ですが、今夜は