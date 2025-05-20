1994（平成6）年5月20日、ユネスコなどが主催するロック・コンサートが奈良市の東大寺大仏殿前で開かれ、ボブ・ディランや玉置浩二らが競演した。大仏殿と、前庭に造られた特設ステージがライトで夜空に浮かび上がり、約7千人の聴衆はステージの熱気と幻想的な大仏殿の醸し出す不思議なアンサンブルに酔いしれた。