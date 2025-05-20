元ニッポン放送アナウンサーの荘口彰久（57）がパーソナリティーを務めるニッポン放送の特別番組「オールナイトニッポンX〜ミュージック＆スポーツスペシャル〜」（月曜深夜0時）が19日深夜、生放送された。同日午後に発表された女優永野芽郁（25）がパーソナリティーを務める「永野芽郁のオールナイトニッポンX（クロス）」の放送終了に伴い、荘口が急きょ代打を務めた。番組冒頭、荘口は「いつもは永野芽郁さんのオールナイトニ