【「HACKING GHOST カラダにしか価値のない学園」1巻】 5月20日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「HACKING GHOST カラダにしか価値のない学園」の1巻を5月20日に発売する。価格は792円。 本作はマサイ氏が原作、六壱氏が作画を手掛ける“カラダ乗っ取り系”異能バトル。「ヤンマガWeb」にて連載が行なわれている。 主人公の滝神広人は、霊と話せるだ