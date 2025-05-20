5月20日のあなたの運勢は？素敵な恋に導くために、今日の恋愛予報を12星座ランキングでお届け！恋のチャンスを見逃さないで♡第1位ふたご座◎異性の心を思い通りコントロールできそう。恋の駆け引きを意識することで、異性の心を自分の思い通りにコントロールできそうです。効果に期待できそうなら、ほんの少し相手をじらしたり、あえて意地悪をしてみたりするのもいいでしょう。主役はあなたです。第2位てんびん座◎同