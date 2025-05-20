中国・湖北省武漢市の串焼き店が会計で222本分の料金を請求したものの、不審に思った客が自分で串を数えたところ実際は119本しか食べていなかったことが分かった。中国メディアの紅星新聞が19日に報じた。記事によると、同店ではアプリを用いて串の本数を数え、その本数を店員がレジに手動で入力して処理を行っていた。今回のケースでは、店員はレジに222本と入力したが、不審に思った客が会計後にアプリで改めて数えた上に、手作