「永野芽郁のオールナイトニッポンX」（月曜深夜0・00）の放送終了発表を受け、19日深夜の同時間帯に特別番組「オールナイトニッポンX〜ミュージック&スポーツスペシャル〜」が放送された。元ニッポン放送のフリーアナウンサー・荘口彰久がパーソナリティを務めた。冒頭で「時刻は午前0時をまわりました。いつもは永野芽郁さんのオールナイトニッポンXの時間ですが、今夜は『オールナイトニッポンX〜ミュージック&スポ