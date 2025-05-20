【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は１９日、春季経済見通しを発表した。独仏などユーロ圏については、２０２５年の実質域内総生産（ＧＤＰ）の成長率を前年比０・９％と予測し、昨年１１月の前回予測（１・３％）から０・４ポイント下方修正した。下方修正の理由として欧州委は、米国のトランプ政権が打ち出した高関税政策で貿易量が減少することによる世界経済の減速を挙げた。国別の成長