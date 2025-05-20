ジャーナリストの石川一洋氏と東大の鈴木一人教授が１９日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、ロシアによるウクライナ侵略を巡る和平交渉について議論した。鈴木氏は、トルコで１６日に行われたロシアとウクライナの直接協議について「ロシアが主導権を握って交渉を進める構図をはっきりさせた」と述べた。石川氏は、ロシアが１７、１８日にウクライナ各地を攻撃したことについて「（攻撃も）交渉の一つだとロシアは考え